Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προθυμοποιήθηκε να δημοσιοποιήσει εκείνη τις ηχογραφήσεις των Eurogroup, για λογαριασμό του Γιάνη Βαρουφάκη.

Την Παρασκευή, ο πρώην υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή φάκελο με στικάκι που- όπως υποστηρίζει- περιέχει την απομαγνητοφώνηση από τις ηχογραφήσεις των συνεδριάσεων του Eurogroup που είχε κάνει ο ίδιος το 2015. Όμως, ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, του επέστρεψε τον φάκελο.

Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στον κ. Βαρουφάκη με ανάρτηση στα social media, στην οποία αναφέρει ότι οι ηχογραφήσεις έπρεπε να είχαν υποβληθεί το 2015, ενώ δήλωσε πρόθυμη να τις δημοσιοποιήσει εκείνη.

«Πολύ λίγο, πολύ αργά. Αυτές οι ηχογραφήσεις έπρεπε να είχαν υποβληθεί το 2015. Ανήκουν στον ελληνικό λαό. Αναρωτιέμαι γιατί δεν τις υποβάλατε όταν ήμουν εγώ πρόεδρος της Βουλής. Επειδή θα τις δημοσιοποιούσα; Είμαι ακόμη πρόθυμη να το πράξω, αν θέλετε να το κάνει κάποιος άλλος για εσάς», ανέφερε στην ανάρτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου.

Too little too late @yanisvaroufakis These recordings should have been submitted in 2015!They belong to the Greek people.I wonder why u didn’t submit them to me as Parliament President .Is it because I would publicize them? I’m still willing to,if u want someone else to do it 4 u