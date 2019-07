Επικεφαλής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο του καπνίσματος και όλη την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αναλαμβάνει ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης.

Ο καθηγητής αποδέχτηκε την πρόταση που του έκανε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Αποστολή της επιτροπής θα είναι η άμεση κατάρτιση σχεδίου δράσης για τη μείωση του καπνίσματος και την καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Ο Παναγιώτης Μπεχράκης είναι καθηγητής πνευμονολογίας.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης αποδέχθηκε την πρότασή μου να τεθεί επικεφαλής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο του καπνίσματος.



Ο Παναγιώτης Μπεχράκης είναι διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Αθηνών και Dr in Philosophy (PhD) Πανεπιστήμιου McGill, τ.Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας της Αναπνοής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας επί 22 έτη, και Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο HARVARD επί 5 έτη.

Ιατρός, κάτοχος τριών ειδικοτήτων 1. Παθολογία, 2. Πνευμονολογία, 3. Εντατική Θεραπεία Σήμερα, εργάζεται ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, Διευθυντής του Ερευνητικού εργαστηρίου George D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ερευνητής στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και σύμβουλος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Σε διεθνές επίπεδο, ο κ.Μπεχράκης είναι focal point του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για το κάπνισμα στην Ελλάδα, Συντάκτης του περιοδικού Tobacco Prevention and Cessation και Επικεφαλής του Joint Action for Tobacco Control προγράμματος στην Ευρώπη. Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο γενικός στόχος είναι να υποστηριχθεί η εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού σε όλα τα 28 ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημόσιας υγείας και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα καπνού. Ακόμη, στο American College of Chest Physicians έχει τρεχόντως διακριθεί με την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε Εθνικό επίπεδο, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας επί 10 και πλέον έτη καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για 13 συναπτά έτη. Τέλος, με Υπουργική απόφαση, υπήρξε Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος του Υπουργείου Υγείας. Έχει περισσότερες από 150 διεθνείς πλήρεις δημοσιεύσεις και περισσότερες από 300 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με 4 βραβεύσεις καθώς και περισσότερες από 2900 αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία (citation index).