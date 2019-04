Η αστυνομία στο Λονδίνο άνοιξε πυρ κι έκανε χρήση ενός τέιζερ για να συλλάβουν έναν άνδρα, που εμβόλισε με το αυτοκίνητό του το όχημα της πρέσβειρας της Ουκρανίας.

Ο άνδρας επιχείρησε στη συνέχεια να παρασύρει με το αυτοκίνητο αστυνομικούς.

Η αστυνομία ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου ότι κλήθηκε γύρω στις 08.30 τοπική ώρα (10.30 ώρα Ελλάδας) «για ένα όχημα που συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα κοντά στην ουκρανική πρεσβεία», που βρίσκεται στην συνοικία Χόλαντ Παρκ.

Μόλις οι δυνάμεις ασφαλείας έφθασαν στο σημείο, «ένα όχημα κατευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς» αναφέρει η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν χρήση των όπλων τους και ενός τέιζερ.

«Σταμάτησαν το όχημα και ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, συνελήφθη» περιέγραψαν οι αστυνομικές αρχές, σημειώνοντας ότι ο ύποπτος δεν τραυματίστηκε, διακομίστηκε, ωστόσο, στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους.

Η αστυνομία δεν θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατικής φύσης. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε έρευνα για τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς.

Η πρεσβεία της Ουκρανίας επιβεβαιώνει, σε ένα δελτίο τύπου, ότι το όχημα της πρέσβειρας Νατάλια Γκαλιμπαρένκο στοχοθετήθηκε «εσκεμμένα», δύο φορές, από τον οδηγό.

«Το επίσημο αυτοκίνητο της πρέσβειρας της Ουκρανίας στη Βρετανία εμβολίστηκε εσκεμμένα, ενώ ήταν σταθμευμένο μπροστά από το κτίριο της πρεσβείας της Ουκρανίας» λέει η διπλωματική αντιπροσωπεία της Ουκρανίας.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ένα αυτοκίνητο, σε ασημί χρώμα, στον αποκλεισμένο από τις δυνάμεις ασφαλείας δρόμο, ενώ η πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή και το παράθυρο σπασμένο.

Met police say shots have been fired by officers in the Holland Park area of West London.



The embassy of Ukraine to the UK says the "vehicle of the ambassador was deliberately rammed."



Follow the breaking story here: https://t.co/kW57MVi4kF pic.twitter.com/6Qak8o9oJq