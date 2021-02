Μόλις 107 ημέρες μετά την αναχώρησή τους από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, απόφασή που έλαβε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ επέστρεψαν σήμερα επίσημα.

Αν και η επιστροφή αυτή είναι έντονα συμβολική, οι παγκόσμιοι ηγέτες περιμένουν από τις ΗΠΑ να αποδείξουν τη σοβαρότητά τους μετά από τέσσερα χρόνια, ουσιαστικής απουσίας κατά τη διοίκηση Τραμπ.

Είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι δε, να ακούσουν μια ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον τους επόμενους μήνες σχετικά με τον στόχο των ΗΠΑ για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων έως το 2030.

Η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού επισημοποιήθηκε σήμερα, σχεδόν ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν στον ΟΗΕ ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να επανενταχθούν.

«Η κραυγή για επιβίωση προέρχεται από τον ίδιο τον πλανήτη», δήλωσε ο Μπάιντεν στην εναρκτήρια ομιλία του. «Μια κραυγή που δεν μπορεί να είναι πλέον πιο απελπισμένη ή πιο ξεκάθαρη».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε την εκτελεστική εντολή ήδη από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε το αξίωμα, αντιστρέφοντας πολλές από τις τακτικές που είχε διατάξει ο προκάτοχός του.

Με ανάρτησή του ο Εμανουέλ Μακρόν έσπευσε να καλωσορίσει την απόφαση.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από τη συμφωνία του Παρισιού το 2019, αλλά αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2020, την επομένη των εκλογών, λόγω των διατάξεων της συμφωνίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε την Πέμπτη ότι η επίσημη επανένταξη των ΗΠΑ «είναι από μόνη της πολύ σημαντική», όπως και η ανακοίνωση του Μπάιντεν ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στην παροχή κλιματικής βοήθειας σε φτωχότερες χώρες, όπως υποσχέθηκε το 2009.

