Δύο γιγαντιαία πάντα μπορούν πλέον να ελπίζουν σε ένα μπαμπού κορυφαίας ποιότητας καθώς έφυγαν από τον Καναδά και κατευθύνονται προς την Κίνα, η οποία διαθέτει αφθονία στη δική τους λιχουδιά.

Ο ζωολογικός κήπος του Κάλγκαρι προσπαθεί από τον Μάιο να επαναπατρίσει τον Er Shun και τον Da Mao επειδή η πανδημία έπληξε την μεταφορά των φρέσκων μπαμπού στη χώρα.

Χρειάστηκαν δε, πολλοί μήνες, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες για να μπορέσουν τα ταξιδέψουν τα πάντα.

Ο Ζωολογικός Κήπος του Κάλγκαρι σε tweet του ανέφερε πως «ΣΗΜΕΡΑ είναι η μέρα που τα γιγαντιαία πάντα επιστρέφουν στο σπίτι τους».

Ο Er Shun και ο Da Mao έφτασαν στον Καναδά το 2014 και επρόκειτο να παραμείνουν για 10 χρόνια, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Κίνας.

Η Κίνα τους είχε δανείσει ως ένδειξη καλής θέλησης μεταξύ των δύο χωρών, μια χειρονομία που έχει καθιερωθεί ως «διπλωματία των πάντα».

Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο, το 99% της διατροφής ενός γιγαντιαίου πάντα αποτελείται από φρέσκο μπαμπού. Κάθε ενήλικο γιγαντιαίο πάντα καταναλώνει περίπου 40 κιλά μπαμπού καθημερινά.

After months of hard work to secure intl permits, TODAY is the day the giant pandas head home! Huge thank you to our partners at @flyyy & International Animal Lounge YYC for being part of the Er Shun & Da Mao’s journey home. Follow along as we #GetThePandasHome! 🐼 #PandaExpress pic.twitter.com/RCICvOekiO