Την επανάσταση για το μέλλον του πλανήτη φέρνει η Extinction Rebellion, μία οργάνωση κατά της οικολογικής κατάρρευσης, που χρησιμοποιεί μη βίαιη αντίσταση για διαμαρτυρία ενάντια στην κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας και τον κίνδυνο ανθρώπινης εξαφάνισης.

Οι δράσεις της Extinction Rebellion πραγματοποιούνται σε δεκάδες πόλεις του κόσμου, ανάμεσά τους και η Αθήνα μετά από παγκόσμιο κάλεσμα για δράση. Η συγκέντρωση θα γίνει σήμερα στην πλατεία Συντάγματος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το κάλεσμα τις οικολογικής οργάνωσης για την Αθήνα, «από τις 7 Οκτωβρίου, οι ομάδες Extinction Rebellion σε όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν και θα ξεκινήσουν παράλληλες δράσεις διαμαρτυρίας «για την κλιματική αλλαγή, την άρνηση και την ανικανότητα των κυβερνήσεων να δράσουν για την προστασία της φύσης και της ζωής στον πλανήτη μας», προσθέτοντας ότι «η Αθήνα θα συμμετέχει και εκείνη, ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της XR International, στο κάλεσμα της φύσης»

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση «η μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα παραγωγής υδρογονανθράκων ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα σε μεγάλη περιβαλλοντική και κοινωνική υποβάθμιση. Το φημολογούμενο, σωτήριο για τη χώρα, οικονομικό όφελος δεν τεκμηριώνεται από αξιόπιστες μελέτες ούτε από τη διεθνή εμπειρία. Σε περιπτώσεις ατυχήματος, οι οποίες αυξάνονται λόγο της σεισμικότητας της χώρας και του βάθους των θαλάσσιων εκχυλίσεων, οι επιπτώσεις στον τουρισμό, στην αλιεία, στην υγεία και στην αγροτική παραγωγή θα είναι ολέθριες».

Οι κινητοποιήσεις της Extinction Rebellion ξεκίνησαν από το κεντρικό Λονδίνο με μια τελετή αργά την Κυριακή, ενώ περίπου 3.000 ακτιβιστές υπέρ του κλίματος διαδήλωσαν μπροστά από την καγκελαρία στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Συλλήψεις ακτιβιστών στο Λονδίνο

Η αστυνομία στο Λονδίνο ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 11:00 ώρα Ελλάδος σήμερα είχε συλλάβει 21 ακτιβιστές για το κλίμα που διαδήλωναν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που εξήγγειλε η οργάνωση για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Δημοσιογράφοι του Reuters στην περιοχή του Λονδίνου Westminster είδαν ακτιβιστές να εμποδίζουν την κυκλοφορία σε μια γέφυρα και σε πολλούς δρόμους καθώς κλικαμώνονταν οι κινητοποιήσεις τους.

Saint Augustine said, "Hope has two daughters: Anger and Courage".

