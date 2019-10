Έξι ελέφαντες πέθαναν στην Ταϊλάνδη προσπαθώντας να σώσουν ο ένας τον άλλον, σε έναν απόκρημνο καταρράκτη στο Εθνικό Πάρκο Khao Yai.

Οι Αρχές του Πάρκου είπαν ότι αρχικά ένα μωρό ελεφαντάκι γλίστρησε και έπεσε από τον καταρράκτη. Οι άλλοι ελέφαντες φαίνεται πως βρήκαν το θάνατο στον γκρεμό, στην προσπάθειά τους να το φτάσουν για να το σώσουν.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9