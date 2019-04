Οι ρωσικές αρχές αποφάσισαν τελικά να απελευθερώσουν τις σχεδόν 100 φάλαινες που ήταν αιχμαλωτισμένες στην περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Οι εικόνες που έδειχναν τα ζώα φυλακισμένα σε θαλάσσια κλουβιά σε έναν κόλπο κοντά στην πόλη Ναχόντκα κυκλοφόρησαν ευρέως πρώτη φορά το 2018 προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τα κήτη είχαν αιχμαλωτιστεί από μία εταιρεία που σχεδίαζε να τα πουλήσει στην Κίνα, όμως το Κρεμλίνο παρενέβη και διέταξε τις τοπικές αρχές να βρουν έναν τρόπο να τις απελευθερώσουν.

Ύστερα από μήνες καθυστερήσεων η απόφαση να απελευθερωθούν τελικά οι φάλαινες συμπίπτει με την επίσκεψη στο καταφύγιο του Γάλλου ωκεανογράφου Ζαν- Μισέλ Κουστώ, γιου του Ζακ- Υβ Κουστώ.

«Πάρθηκε επίσημη απόφαση να απελευθερωθούν όλα τα ζώα», είπε ο Όλεγκ Κοτσεμιάκο, κυβερνήτης της επαρχίας Πριμόρσκι. «Επιστήμονες από την ομάδα του Κουστώ μαζί με Ρώσους επιστήμονες θα αποφασίσουν πότε και ποια ζώα θα απελευθερωθούν κάθε φορά», ανέφερε ο κυβερνήτης, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Russia says 97 whales will be freed from ‘whale jail’ - following an international fuss.



Decision agreed with scientists during visit by Jean-Michel Cousteau. They’ll study the data & come up with a plan by May.



Aim to release whales as close as poss to spot where captured. pic.twitter.com/eKyDm38iBc