Λίγες μέρες μετά τις καταγγελίες τουλάχιστον πέντε γυναικών για σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίησή τους από τον 52χρονο τραγουδιστή, Marilyn Manson, η μουσικός και τραγουδίστρια, Phoebe Bridgers, δήλωσε ότι στηρίζει όσες προβαίνουν σε αποκαλύψεις.

Μάλιστα, η Bridgers, αποκάλυψε ότι όταν ήταν έφηβη είχε επισκεφτεί το σπίτι του τραγουδιστή και εκείνος της ανέφερε ότι διατηρούσε ένα δωμάτιο στο σπίτι του, το οποίο αποκαλούσε «δωμάτιο βιασμού».

TW:



I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.



I stand with everyone who came forward.