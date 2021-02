Ο ράπερ Silento συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του ξαδέλφου του.

Η αστυνομία της κομητείας ΝτεΚαλμπ, στην Τζόρτζια, επιβεβαίωσε ότι συνελήφθη τη Δευτέρα ο Ρίκι Χοκ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του ράπερ. Ο ξάδελφός του, Φρέντερικ Ρουκς, βρέθηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς στις 21 Ιανουαρίου, στη μέση του δρόμου.

Today, Ricky Hawk, 23, was arrested for the murder of his cousin Frederick Rooks, 34. On January 21, the DeKalb County Police Department investigated Rooks' death after he was found shot on Deep Shoals Circle. Hawk is in the DeKalb County Jail charged with Murder. #WeAreDKPD pic.twitter.com/AfaA8CtXgx