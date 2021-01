Ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Ο 65χρονος Αμερικανός επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και προγραμματιστής υπολογιστών μοιράστηκε την φωτογραφία με τα 53,2 εκατομμύρια ακολούθων του στο Twitter.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd