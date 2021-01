Με μία ανάρτησή του στο Twitter, o Στιβ Μάρτιν, έκανε γνωστό πως εμβολιάστηκε για τον κορωνοϊό στη Νέα Υόρκη, τρολάροντας παράλληλα όσους πιστεύουν πως το εμβόλιο έχει παρενέργειες.

Ο ηθοποιός, συγγραφέας, σεναριογράφος, παραγωγός και μουσικός, αστειευόμενος έγραψε πως έχει «καλά νέα και κακά νέα». Τα «καλά νέα» ήταν ότι «μόλις εμβολιάστηκε». Τα «κακά νέα» ήταν ότι εμβολιάστηκε γιατί «είναι 75 ετών». Ο Μάρτιν εμβολιάστηκε στο Javits Center στη Νέα Υόρκη, έναν συνεδριακό χώρο που μετατράπηκε σε κέντρο εμβολιασμού.

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I’m 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science.