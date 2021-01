Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μίλησε για τη σχέση της με την πρώην συμπρωταγωνίστριά της στο Sex and the City, Κιμ Κατράλ.

Χθες, Κυριακή, η διάσημη «Κάρι» της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς μαζί με τις «Μιράντα» Σίνθια Νίξον και «Σάρλοτ» Κριστίν Ντέιβις επιβεβαίωσαν μέσω Instagram την επιστροφή του Sex and the City, με νέο τίτλο «And Just Like That» ενώ από την ανακοίνωση έλειπε η Κιμ Κατράλ, που υποδυόταν την Σαμάνθα.

Η 55χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην απουσία της Κατράλ από το πρότζεκτ, απαντώντας σε σχόλια θαυμαστών στην ανάρτηση που έκανε.

«Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω αλλά θα μας λείψει η Κιμ/Σαμάνθα», σχολίασε κάποιος χρήστης, στον οποίο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απάντησε, «Κι εμείς το ίδιο. Την αγαπούσαμε τόσο πολύ», ενώ σε άλλο, παρόμοιο σχόλιο, είπε: «Θα είναι πάντα εκεί. Και είμαστε τόσο ενθουσιασμένες».

Η Κιμ Κατράλ έχει πολλές φορές επαναλάβει δημοσίως πως ποτέ δεν πρόκειται να επιστρέψει στο ρόλο της στη σειρά. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διέψευσε οποιεσδήποτε φήμες περί έχθρας, ξανά μέσω Instagram, λέγοντας πως ποτέ δεν «αντιπαθούσε» την πρώην συμπρωταγωνίστριά της.

«Όχι. Δεν την αντιπαθώ. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Και ποτέ δεν θα το έλεγα. Η Σαμάνθα δεν είναι μέρος αυτής της ιστορίας», έγραψε. «Αλλά πάντα θα είναι κομμάτι μας. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε».

Η Κιμ κατράλ αγκαλιάζει τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην πρεμιέρα της πρώτης ταινίας «Sex and the City», τον Μάιο του 2008. EPA/PETER FOLEY

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρόκειται να υποδυθεί εκ νέου τον ρόλο της Κάρι Μπράντσο στην επερχόμενη σειρά, με την 55χρονη Κριστίν Ντέιβις και την 54χρονη Σίνθια Νίξον να επιστρέφουν ως Σάρλοτ Γιορκ και Μιράντα Χομπς αντίστοιχα.

«Δεν μπορούσα παρά να αναρωτηθώ... πού βρίσκονται σήμερα;», έγραψε η Πάρκερ στην ανάρτηση όπου ανακοίνωσε το revival του Sex and the City, χρησιμοποιώντας την διάσημη φράση «I couldn't help but wonder...», η οποία ακουγόταν στα παλιά επεισόδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SJP (@sarahjessicaparker)





«Η νέα σειρά βασίζεται στο βιβλίο Sex and the City της Candice Bushnell, την πρωτότυπη τηλεοπτική σειρά του Darren Star και ακολουθεί τις Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ στο ταξίδι τους από την περίπλοκη πραγματικότητα και φιλία στα 30 τους στην ακόμη πιο περίπλοκη πραγματικότητα στα 50 τους», ανέφερε το ΗΒΟ Max. «Η παραγωγή των 10 επεισοδίων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη στα τέλη της άνοιξης», πρόσθεσε.

Οι φανς ανυπομονούσαν από καιρό για την επιστροφή της διάσημης τηλεοπτικής σειράς, που προβαλλόταν από το 1998 μέχρι το 2004 ενώ ακολούθησαν επίσης δύο ταινίες.

Τον Οκτώβριο του 2018, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανακοίνωσε πως τα σχέδια για Sex and the City 3 ακυρώθηκαν επισήμως επειδή η Κιμ Κατράλ είχε αρνηθεί να επιστρέψει για μια τρίτη ταινία.

«Έχω τελειώσει με τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς επειδή αγαπούσα το Sex and the City», δήλωσε πέρυσι η Κιμ Κατράλ, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian.«Ήταν ευλογία με τόσους πολλούς τρόπους αλλά μετά την δεύτερη ταινία, μπούχτισα».

