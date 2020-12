Ο Ράσελ Κρόου βοήθησε ένα εμβληματικό εστιατόριο της Βηρυτού να ανοίξει ξανά, μετά τις καταστροφές από τη φονική έκρηξη στην πόλη.

Ο ηθοποιός έκανε δωρεά 5.000 δολαρίων για να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το Le Chef- που οι Times το χαρακτηρίζουν ένα από τα πιο διάστημα εστιατόρια της Μέσης Ανατολής- παρότι ο ίδιος δεν έχει φάει ποτέ εκεί.

O Ράσελ Κρόου έβαλε με αυτό το ποσό το «λιθαράκι» του στον έρανο που έγινε για την ενίσχυση του εστιατορίου, κατά τον οποίο συγκεντρώθηκαν συνολικά 17.800 δολάρια. Ο ηθοποιός έμαθε για τα δεινά του Le Chef από δύο πρώην κατοίκους της Βηρυτού, που πλέον ζουν στη Νέα Υόρκη.

Η δωρεά έγινε στη μνήμη του φίλου του Άντονι Μπουρντέν- που αυτοκτόνησε το 2018- ο οποίος είχε επισκεφθεί το Le Chef στην εκπομπή του, σύμφωνα με τους Times.

Ο ιδιοκτήτης Σαρμπέλ Μπασίλ, ευχαρίστησε σε βίντεο τον ηθοποιό και τον κάλεσε να επισκεφθεί τον Λίβανο και το εστιατόριο, ενώ ο Κρόου μέσω Twitter έστειλε τις ευχές του στην «οικογένεια» του Le Chef.

Hey Martin, thanks for posting that. Very kind of you. Made me laugh, made me happy. Great to see them back in business.

I send Charbel and the Le Chef family my best wishes.



Hope you are happy, busy and safe.