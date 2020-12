Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε πως διαθέτει μια συλλογή από 120.000 CD and 15.000 δίσκους βινυλίου.

Ο 73χρονος Βρετανός τραγουδιστής μίλησε στο περιοδικό Goldmine για τον τεράστιο αριθμό άλμπουμ που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Έχω πάνω από 120.000 CD και 15.000 δίσκους βινυλίου. Είναι αποθηκευμένοι στα ράφια του σπιτιού μου, ώστε να έχω πρόσβαση σε ό,τι θέλω, όποτε το θέλω», εξήγησε, λέγοντας πως δεν τα φυλά σε αποθήκη αλλά μέσα στο σπίτι του.

Σε ερώτηση ποια μορφή άλμπουμ επιλέγει όταν ακούει μουσική, ο Έλτον Τζον τόνισε : «Προτιμώ σίγουρα τα LP».

Στη συνέντευξη, θυμήθηκε επίσης το πρώτο άλμπουμ που απέκτησε - ένας δίσκος της Ντόρις Ντέι, τον οποίο η μητέρα του αγόρασε ως ανταμοιβή μετά από επίσκεψη σε οδοντίατρο για εξαγωγή δοντιού.

«Πούλησα όλη την πρώτη μου συλλογή βινυλίου το 1989/90 για να συγκεντρώσω χρήματα, ώστε να μπορέσω να ιδρύσω το Ίδρυμα Elton John AIDS», εξηγώντας γιατί δεν έχει πια εκείνο τον πρώτο του δίσκο.

Όσο για το ποιος από τους πολλούς δίσκους βινυλίου είναι ο πιο πολύτιμος, ο Έλτον Τζον απαντά: «Ένα πρωτότυπο αντίτυπο του πρώτου άλμπουμ των Beatles (Please Please Me) με τη μαύρη και χρυσή ετικέτα της Parlophone».

