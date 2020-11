Η Ανταρκτική διαχρονικά συναρπάζει εξερευνητές αλλά και καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους και η Lorde.

Η Έλα Μαρίγια Λάνι Γέλιτς Ο' Κόνορ, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Νεοζηλανδής τραγουδίστριας και ακτιβίστριας, προστέθηκε στη λίστα των δημιουργών που εμπνέονται από την Ανταρκτική. Εκδίδει βιβλίο και κείμενα με φωτογραφίες από το ταξίδι της εκεί, ενώ ξεκίνησε και τη νέα της δουλειά, μετά το άλμπουμ Melodrama.

«Η Ανταρκτική πραγματικά ενήργησε ως μία υπέροχη λευκή παλέτα κάθαρσης, κάποιου είδους ουράνιου φουαγιέ από το οποίο έπρεπε να περάσω προκειμένου να ξεκινήσω να κάνω το επόμενο πράγμα», ανέφερε η Lorde.

Σε μήνυμα με τίτλο «Ένα εναλλακτικό βασίλειο», ανέφερε ότι η Ανταρκτική τη συνάρπαζε από τότε που ήταν σε ηλικία που μπορούσε να διαβάσει.

«Άρχισε να με ενδιαφέρει ξανά τα τελευταία χρόνια, καθώς ενισχυόταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή μου και άρχισαν να με απασχολούν ερωτήματα όπως πώς να αλλάξω το προσωπικό και επαγγελματικό αποτύπωμά μου στη Γη», ανέφερε ακόμη.

Η Lorde ταξίδεψε πέρυσι στην Ανταρκτική με τον οργανισμό Antarctica New Zealand και έγραψε για αυτή την εμπειρία της στο περιοδικό Metro. «Το να είσαι στην Ανταρκτική δεν είναι πάντα διασκεδαστικό», αναφέρει.

