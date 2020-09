Γονείς έγιναν ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνι Μάρα, καθώς απέκτησαν ένα αγοράκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα του πρόωρα χαμένου αδελφού του ηθοποιού, Ρίβερ.

Την αποκάλυψη έκανε ο σκηνοθέτης Βίκτορ Κοσακόφσκι, στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ζυρίχης, μετά την προβολή του «Gunda», ντοκιμαντέρ του οποίου εκτελεστικός παραγωγός ήταν ο Χοακίν Φίνιξ.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εμπλοκή του Φίνιξ στο φιλμ, ο Κοσακόφσκι μεταξύ άλλων είπε «Παρεμπιπτόντως, μόλις απέκτησε ένα μωρό... έναν όμορφο γιο που λέγεται Ρίβερ». Ο Ρίβερ Φίνιξ, που είχε πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στις ταινίες «Stand By Me» και «My Own Private Idaho», πέθανε το 1993, από υπερβολική δόση ναρκωτικών, στα 23 του χρόνια.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ — Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020





Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Χοακίν Φίνιξ είχε μιλήσει για τον αδελφό του, αλλά και το πώς η προσοχή των ΜΜΕ, μετά τον θάνατό του, επηρέασε την οικογένεια. «Ο Ρίβερ ήταν ένας πραγματικά σημαντικός ηθοποιός και κινηματογραφικός σταρ και δεν το γνωρίζαμε πραγματικά», είπε. «Οπότε, τη στιγμή που είσαι πιο ευάλωτος, υπάρχουν ελικόπτερα που πετούν από πάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να τρυπώσουν στη γη σου. Για μένα ήταν σαν να εμπόδιζε τη διαδικασία του πένθους», συμπλήρωσε.

Ο Χοακίν Φίνιξ και η Μάρα Ρούνι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Her» και πέρυσι αρραβωνιάστηκαν. Έχουν συμπρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Mary Magdalene» και «Don't Worry, He Won't Get Far on Foot», ενώ αμφότεροι είναι ένθερμοι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων.

Με πληροφορίες από Guardian