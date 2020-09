Η Τζίτζι Χαντίντ έφερε στον κόσμο την κόρη της, όπως επιβεβαίωσε ο σύντροφος του μοντέλου, Zayn Malik.

Ο 27χρονος μουσικός, πρώην μέλος των One Direction δημοσίευσε στο Twitter, μια φωτογραφία, που τον δείχνει να κρατά το χέρι της νεογέννητης κόρης του, γράφοντας «Το κοριτσάκι μας είναι εδώ, υγιές και όμορφο».

«Το να προσπαθήσω να περιγράψω με λόγια πώς νιώθω αυτή τη στιγμή θα ήταν αδύνατο. Η αγάπη που νιώθω για αυτόν τον μικροσκοπικό άνθρωπο είναι πέρα από αυτό που μπορώ να κατανοήσω. Ευγνώμων που την γνωρίζω, περήφανος που την αποκαλώ δική μου, και ευγνώμων για τη ζωή που θα έχουμε μαζί» έγραψε ο μουσικός.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw