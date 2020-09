Στην κυριακάτικη λειτουργία του, ο Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε να αναπαριστά την ιστορία της Βίβλου όταν ο Ιησούς Χριστός με τον μαθητή του, Πέτρο, περπάτησαν στο νερό.

Ο 43χρονος ράπερ, στη διάρκεια της απογευματινής λειτουργίας στη Τζόρτζια, φάνηκε να διασχίζει μια λίμνη μαζί με την 7χρονη κόρη του, Νορθ, και τον 4 ετών γιο του, Σεντ.

#KanyeWest and other members in Sunday Service seen walking on water pic.twitter.com/FbWEQm3CWx