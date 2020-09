Ο influencer και σταρ του YouTube, Ίθαν Πίτερς, γνωστός ως Ethan Is Supreme, πέθανε σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Θαυμαστές και φίλοι του εξέφρασαν την θλίψη τους για τον ξαφνικό του θάνατο, τα αίτια του οποίου δεν έχουν γίνει επισήμως γνωστά.

«Ο καλύτερος φίλος μου σε όλο τον κόσμο, η δίδυμη φλόγα μου, ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν εκεί για μένα όταν δεν είχα κανέναν. Σε αγαπώ Ίθαν, δεν έχω λόγια. Μακάρι να γνώριζα πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα. Ξέρω τι θα ήθελες να πω στο ίντερνετ αλλά είμαι πολύ συντετριμμένη για να το κάνω», έγραψε η στενή φίλη του και influencer Άβα Λουίζ, σε μήνυμα στο Twitter.

My best friend in the entire world, my twin flame.....the only person there for me when I had no one. I love you Ethan, I am at a loss for words. I wish I knew how bad it was. I know what you’d want me to say to the Internet rn but I’m to heartbroken to say it. Rip ❤️ pic.twitter.com/EjQdm0JVxE