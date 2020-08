Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έγινε 40 ετών και αποφάσισε να το γιορτάσει τρολάροντας -για ακόμη μια φορά- τους φανς του με αφορμή τα γενέθλιά του.

«Παιδιά, θέλετε να νιώσετε γέροι;», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter. «Είμαι 40. Παρακαλώ», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

Ο ίδιος ήταν 10 ετών όταν έγινε διάσημος μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις ταινίες «Home Alone» και έκτοτε το κοινό δεν έχει πάψει να τον θυμάται ως Κέβιν Μακάλιστερ.

Λίγες ώρες μετά την πρώτη του ανάρτηση, ο Μακόλεϊ Κάλκιν επέστρεψε με δεύτερο tweet, λέγοντας: «Είναι το δώρο μου στον κόσμο: κάνω τους ανθρώπους να αισθάνονται γέροι. Δεν είμαι πλέον παιδί, αυτή είναι η δουλειά μου».

Το μήνυμά του συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατομμύρια likes σε μόλις λίγες ώρες με τους φανς να σπεύδουν να σχολιάσουν πως δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι πλέον 40 ετών.

It's my gift to the world: I make people feel old. I'm no longer a kid, that's my job.

Ο Κάλκιν αστειεύτηκε επίσης πως τώρα που είναι 40 «ήρθε ο καιρός να αρχίσει η κρίση μέσης ηλικίας μου», προσθέτοντας πως σκέφτεται να ξεκινήσει κάνοντας σέρφινγκ.

Do any of you have photoshop skill? Can you put my head on a surfer so I can get an idea of how cool I'd look?