Οι Κάιλι και Κένταλ Τζένερ φέρεται να προώθησαν «μαϊμού» AirPods της Apple μέσω Instagram στους φανς τους.

Οι διάσημες αδερφές συγκαταλέγονται ανάμεσα στους «δεκάδες» influencers και άλλα πρόσωπα του διαδικτύου που διαφήμισαν ψεύτικα προϊόντα της Apple, μεταξύ άλλων AirPods και Apple Watches, σύμφωνα με την αναφορά Click Investigation του BBC.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν να κοινοποιούν links που οδηγούν σε online καταστήματα, όπου προμηθευτές είχαν τη δυνατότητα να τους στείλουν προϊόντα απευθείας από την Κίνα χωρίς να κρατήσουν προμήθεια.

Kylie Jenner (not a billionaire anymore, apparently) is still advertising fake AirPods to her 178 million followers https://t.co/Rl4n2PZpBa pic.twitter.com/dbREpXtWKS