Η Χάλι Μπέρι απολογήθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα λεγόμενά της για ρόλο trans ατόμου που επρόκειτο να υποδυθεί και ανακοίνωσε ότι δεν θα το κάνει τελικά.

Η ηθοποιός μίλησε για αυτό τον ρόλο για τον οποίο προετοιμαζόταν, σε Instagram Live το σαββατοκύριακο. Όμως οι δηλώσεις της, όπως και η προοπτική να υποδυθεί αυτό τον ρόλο, προκάλεσαν αντιδράσεις.

Έτσι, σε ανάρτηση στο Τwitter η Χάλι Μπέρι ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά της, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα την δούμε τελικά σε αυτό τον ρόλο. «Ως cis γυναίκα (σ.σ. άτομο που νιώθει οικεία με το φύλο που του αποδόθηκε όταν γεννήθηκε), τώρα καταλαβαίνω ότι δεν θα έπρεπε να σκεφτώ αυτόν τον ρόλο και ότι η τρανς κοινότητα θα πρέπει αναμφισβήτητα να έχει την ευκαιρία να πει τις δικές της ιστορίες», έγραψε η ηθοποιός στο Twitter.

Η Μπέρι εξέφρασε ευγνωμοσύνη για «τις συμβουλές και την κριτική συζήτηση» των τελευταίων ημερών και συμπλήρωσε ότι «θα συνεχίσω να ακούω, να ενημερώνομαι και να μαθαίνω από αυτό το λάθος». Ακόμη, δεσμεύθηκε ότι θα είναι σύμμαχος, χρησιμοποιώντας τη φωνή της για την «προώθηση της καλύτερης εκπροσώπησης στον κινηματογράφο, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες».

Στις επίμαχες δηλώσεις της, η Χάλι Μπέρι είχε πει ότι προετοιμάζεται να υποδυθεί ένα τρανς άτομο, σε ταινία για την οποία δεν έχει γίνει επίσημα το κάστινγκ. «Πρόκειται για μία γυναίκα που είναι μια τρανς ηρωίδα, οπότε είναι μια γυναίκα που έκανε αλλαγή φύλου και έγινε άνδρας. Είναι μία ηρωίδα σε ένα πρότζεκτ που αγαπώ και μπορεί να κάνω», είπε η ηθοποιός. «Το ποια ήταν αυτή η γυναίκα έχει τόσο ενδιαφέρον για εμένα που πιθανότατα θα είναι το επόμενο πρότζεκτ μου», ανέφερε ακόμη και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι θέλει να «βουτήξει βαθιά» σε «αυτό τον κόσμο».

Όμως οι δηλώσεις της προκάλεσαν αντιδράσεις. Κάποιοι ανέφεραν ότι τρανς ηθοποιοί θα πρέπει να υποδύονται αυτούς τους ρόλους, άλλοι επέκριναν την Μπέρι σημειώνοντας ότι χρησιμοποίησε λάθος γένος (γραμματικά) αναφερόμενη στον ρόλο.

Πάντως η Glaad, η ομάδα υποστήριξης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, εξέφρασε ικανοποίηση μετά την απολογία της ηθοποιού. «Είμαστε ικανοποιημένοι που η Χάλι Μπέρι άκουσε τις ανησυχίες των transgender ανθρώπων και έμαθε από αυτούς. Άλλοι ισχυροί άνθρωποι θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», ανέφερε σε ανάρτηση η Glaad και συμπλήρωσε ότι μια καλή αρχή είναι το ντοκιμαντέρ «Disclosure», για να μάθει κάποιος για την εκπροσώπηση των τρανς στα media.

We are pleased that @halleberry listened to the concerns of transgender people and learned from them. Other powerful people should do the same. A good place to start is by watching @Disclosure_Doc to learn about trans representation in media. https://t.co/SAxSvXxbk3