Σε μία ανεξήγητη- μέχρι στιγμής- κίνηση προχώρησε η Billie Eilish στο Instagram, αφήνοντας μπερδεμένους τους φαν της: έκανε μαζικό unfollow.

Πλέον, στον λογαριασμό της στο Instagram η 18χρονη σταρ δεν ακολουθεί κανέναν, κίνηση για την οποία δεν έχει δώσει δημόσια κάποια εξήγηση μέχρι στιγμής. Κάποιοι υποπτεύθηκαν ότι μπορεί ο λογαριασμός της να έπεσε θύμα χάκερ, άλλοι ότι ίσως ακολούθησε τα βήματα άλλων σταρ- όπως η Beyonce και η Adele- οι οποίες δεν ακολουθούν κανέναν στο Instagram.

Όμως, κάποιοι από τους φαν της Billie Eilish ανέφεραν στα social media ότι πριν από αυτή την κίνηση είχε κάνει ένα Instagram Story, το οποίο πλέον έχει διαγράψει. Σύμφωνα με χρήστες του Twitter, η 18χρονη φέρεται να έγραψε «Αν ακολουθώ αυτόν που σας κακοποίησε, στείλτε μου μήνυμα και θα τον κάνω unfollow. Σας υποστηρίζω». Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ίδια- ή τους εκπροσώπους της- αν πράγματι πόσταρε αυτό το μήνυμα, σημειώνει το Elle.

Billie Eilish has unfollowed Ansel Elgort, Justin Bieber, XXXTENTACION, and Chris Brown on Instagram after posting that she would be unfollowing abusers. pic.twitter.com/T75SR1MgWo