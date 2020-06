Η πρώην σύζυγος του Σερ Έλτον Τζον κίνησε νομικές διαδικασίες σε βάρος του τραγουδιστή, σε μια σπάνια παρέμβαση μιας γυναίκας που αποφεύγει εδώ και δεκαετίες τη δημοσιότητα.

Η Ρενάτε Μπλάουελ κατέθεσε τα νομικά έγγραφα την περασμένη εβδομάδα, επιδιώκοντας τη λήψη νομικών μέτρων κατά του πρώην συζύγου της, σύμφωνα με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της Guardian.

Η γεννημένη στη Γερμανία ηχολήπτρια γνώρισε τον Τζον ενώ ηχογραφούσαν το άλμπουμ Too Low for Zero το 1983 και παντρεύτηκαν το επόμενο έτος κατά τη διάρκεια περιοδείας στην Αυστραλία. Λίγα χρόνια μετά, το 1988, ο γάμος τους κατέληξε σε διαζύγιο.

Ο Έλτον Τζον αργότερα ανακοίνωσε πως ήταν γκέι, γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις και απέκτησαν παιδιά.

Από τη στιγμή του διαζυγίου, η Μπλάουελ σπανίως απασχόλησε τη δημοσιότητα.

Στη νομική κατάθεση ο Τζον εμφανίζεται ως «εναγόμενος» ενώ ο συνήγορός τους αρνήθηκε να κάνει σχόλια. Ο λόγος για την αίτηση νομικών μέτρων παραμένει ασαφής - ωστόσο, όπως αναφέρει η Guardian, τέτοιες κινήσεις συχνά συνδέονται με ζητήματα ιδιωτικότητηας ή αποτροπή δημοσίευσης υλικού.

Ο δικηγόρος της Μπλάουελ επιβεβαίωσε τη νομική δράση, ωστόσο αρνήθηκε να εξηγήσει το λόγο που η πρώην κα. Τζον κατέφυγε στη δικαιοσύνη.

Στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε πέρυσι, ο Έλτον Τζον περιγράφει την αγωνία του για το διαζύγιο και τον αγώνα να αποδεχτεί τη σεξουαλικότητά του:

«Ράγισα την καρδια κάποιας που αγαπούσα και με αγαπούσε άδολα, κάποιας που δεν μπορώ να κατηγορήσω με κανένα τρόπο. Παρά τον όλο πόνο, δεν υπήρξε καμία οξύτητα. Για χρόνια μετά, όποτε μου συνέβαινε κάτι, ο Τύπος θα κατέληγε στην πόρτα της, αναζητώντας τη για να βγάλει τα άπλυτά μου στη φόρα και εκείνη ποτέ, μα ποτέ δεν το έκανε. Τους έλεγε πάντα να την αφήσουν ήσυχη».

Στο βιβλίο αποκάλυπτε πως μετά το διαζύγιο, οι σχέσεις με την Μπλάουελ ήταν πολύ περιορισμένες: «Την είδα μια φορά αφότου χωρίσαμε. Όταν απέκτησα παιδιά, την κάλεσα στο Γουντσάιντ (σπίτι του) γιατί ήθελα να τα γνωρίσει. Ήθελα να τη δω, ήθελα να είναι μέρος της ζωής μας και εμείς της δικής της, με κάποιο τρόπο. Όμως, δεν ήθελε, οπότε δεν την πίεσα. Πρέπει να σεβαστώ το πώς νιώθει» είχε πει ο Τζον.

Με πληροφορίες από Guardian