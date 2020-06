Την άμεση αντίδραση της Κένταλ Τζένερ προκάλεσε μία αλλοιωμένη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και στην οποία φαινόταν να κρατάει πλακάτ με το σύνθημα "Black Lives Matter".

Καθώς όλο και περισσότεροι διάσημοι συμμετέχουν στο κίνημα Black Lives Matter, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου πίστεψαν πως και η Κένταλ Τζένερ πήρε μέρος στις διαδηλώσεις. Αυτό γιατί πρόσφατα κυκλοφόρησε μία φωτογραφία της στην οποία φαίνεται να φοράει μία μαύρη μάσκα προσώπου και να κρατάει ένα πλακάτ με το σύνθημα "Black Lives Matter".

Ωστόσο σύντομα έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για Photoshop καθώς η σκιά από το πλακάτ έλειπε. Το γεγονός εξόργισε χρήστες καθώς θεώρησαν την 24χρονη Κένταλ Τζένερ υπεύθυνη για την αλλοιωμένη φωτογραφία. «Αντί να αφιερώσεις χρόνο στο Photoshop θα μπορούσες να υπογράψεις ένα ψήφισμα ή να φτιάξεις ένα βίντεο» έγραψε ένας χρήστης.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20