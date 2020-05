Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραδέχθηκε ότι η πατρότητα ήταν από τις πιο εκπληκτικές, αλλά συνάμα τρομακτικές στιγμές της ζωής του, ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια της μητέρας του.

Ο 37χρονος αναφέρθηκε στα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με την Κέιτ Μίντλετον- τον 6χρονο Τζορτζ, την 5χρονη Σάρλοτ και τον 2 ετών Λούις- στο ντοκιμαντέρ «Football, Prince William and our Mental Health», που θα προβληθεί στο BBC One στις 28 Μαΐου.

Στο ντοκιμαντέρ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συμμερίστηκε αυτά που εξομολογήθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάρβιν Σόρντελ, ο οποίος έπασχε από κατάθλιψη και μεγάλες δίχως τον πατέρα του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Ουίλιαμ αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Όταν έγινα πατέρας ήταν η δυσκολότερη στιγμή της ζωής μου», είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής στον πρίγκιπα Ουίλιαμ. «Το βρήκα πραγματικά δύσκολο... μεγάλωσα δίχως πατέρα. Πάσχιζα πραγματικά με τα συναισθήματά μου εκείνη την εποχή», συμπλήρωσε ο Σόρντελ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συμφώνησε και αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας του. «Το να αποκτάς παιδιά είναι η πιο καθοριστική στιγμή στη ζωή, πραγματικά είναι... Νομίζω ότι όταν έχεις βιώσει κάτι τραυματικό- ο πατέρας σου που δεν ήταν εκεί, η μητέρα μου που πέθανε όταν ήμουν μικρός- τα συναισθήματα επιστρέφουν αστραπιαία», εξομολογήθηκε ο 37χρονος.

«Μπορώ να συμμεριστώ απόλυτα σε αυτό που λες για τα παιδιά. Είναι από τις πιο εκπληκτικές στιγμές της ζωής, αλλά και μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές», είπε στον Σόρντελ ο Ουίλιαμ και συμπλήρωσε: «Με την Κέιτ στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και περνάμε αυτές τις στιγμές μαζί και κατά κάποιο τρόπο μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε μαζί».

Το ντοκιμαντέρ είναι στο πλαίσιο της καμπάνιας Heads Up που κάνει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, επιστρατεύοντας το ποδόσφαιρο για να στρέψει την προσοχή στην ψυχική υγεία των ανδρών.