Ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας Ryo Miyake παραδίδει φαγητό για την Uber Eats στο Τόκιο, προκειμένου να διατηρήσει την φυσική του κατάσταση μέχρι του Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την αναβολή τους λόγω της πανδημίας

Κίνητρό του και κάποια έξτρα χρήματα, όπως λέει στο Reuters, καθώς στη χώρα έχουν επιβληθεί έκτακτα μέτρα κατά του κορωνοϊού.

Τον Μάρτιο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η ιαπωνική κυβέρνηση έλαβαν την άνευ προηγουμένου απόφαση να καθυστερήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα ξεκινούσαν τον Ιούλιο, για ένα χρόνο λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κάπως έτσι τα σχέδια των αθλητών ανατράπηκαν. Και του αργυρού Ολυμπιονίκη στην ξιφασκία (Men's foil) το 2012 στο Λονδίνο, Rye Miyake.

Ο Miyake είχε μία σειρά από χορηγούς, αλλά με όλα τα αθλητικά events να ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο, ένιωσε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί τα χρήματα αυτά.

«Δεν είναι ακόμη σαφές πώς και σε ποια κατάσταση θα μπορέσω ξανά να γίνω Ολυμπιονίκης», δήλωσε ο Miyake στο Reuters.

«Νόμιζα ότι ήταν λίγο ανάρμοστο να λάβω υποστήριξη όταν επικρατεί μία τέτοια κατάσταση, γι 'αυτό είπα στους χορηγούς να κρατήσουν (τη χορηγία) προς το παρόν».

Χωρίς πρόσβαση σε γυμναστήριο λόγω του κορωνοϊού, ο Miyake είπε ότι αναζητούσε έναν τρόπο να κερδίσει χρήματα και να διατηρήσει την φυσική του κατάσταση, ταυτόχρονα.

Η παράδοση φαγητού για την Uber Eats με το ποδήλατό ήταν η επιλογή του. Όπως λέει ο ίδιος απολαμβάνει την ευελιξία που παρέχει η εφαρμογή, καθώς μπορεί παράλληλα να ασκείται και να εργάζεται.

Κερδίζει μόνο 2.000 γιεν (18,60 δολ.) την ημέρα εργαζόμενος για την Uber Eats, αλλά ο Miyake είπε ότι με την αποταμίευση που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό σημαίνει ότι έχει αρκετά χρήματα για να επιβιώσει χωρίς χορηγία.

«Τώρα τραβάω από τις αποταμιεύσεις μου για τα προς το ζην, οπότε πρέπει να κερδίσω χρήματα μόνος μου», δήλωσε ο Miyake, ο οποίος παραδίδει φαγητό τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Σκέφτηκα επίσης ότι κάνοντας την παράδοση του Uber Eats, αυτό μπορεί να αποτρέψει την αποδυνάμωση της φυσικής μου δύναμης».

With his Olympics preparations in tatters, Japanese fencer Ryo Miyake has begun delivering food for Uber Eats as a way to keep up his fitness and bring in a little extra cash pic.twitter.com/TMhtpNgRM3