Ο Little Richard, ο πρωτοπόρος της ροκ εν ρολ που άσκησε τεράστια επιρροή στις επόμενες γενιές μουσικών, πέθανε σε ηλικά 87 χρόνων, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του, Ντάνι Πένιμαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου του.

Ο κατά κόσμον Ρίτσαρντ Γουέιν Πένιμαν, με το φρενήρες πιάνο του, τα παθιασμένα φωνητικά, τον πλούσιο σε ρυθμό ήχο του, τους πολλές φορές ακατάλληλους έως ασυνάρτητους στίχους του, τα φανταχτερά κοστούμια του, έσπασε τα μουσικά σύνορα, διαμόρφωσε τη ριθμ εν μπλουζ μουσική για τις επόμενες γενιές και επηρέασε πλήθος καλλιτεχνών σε κάθε μουσικό φάσμα, από τη ροκ στη χιπ χοπ. Παρέμεινε μια επιδραστική προσωπικότητα στην αμερικανική μουσική σκηνή για επτά δεκαετίες.

Ξεκινώντας με το εμβληματικό "Tutti Frutti" το 1956, Λιτλ Ρίτσαρντ συνέχισε κάνοντας ασταμάτητα χιτ - από το "Long Tall Sally" και "Rip It Up" έως το "Lucille" το 1957 και το "Good Golly Miss Molly".

Γεννήθηκε το 1932 στο Μέικον της Τζόρτζια. Μεγαλωμένος στο νότο των ΗΠΑ, απορρόφησε τους ρυθμούς της γκόσπελ και δέχτηκε επιρροές ήχων της Νέας Ορλεάνης που άρχισε να αφομοιώνει και συνδυάζει στις πιανιστικές του εξτραβαγκάντσες. Έφυγε από το σπίτι του στην εφηβεία του μετά από τις έντονες κόντρες με τον πατέρα του -που αρχικά δεν στήριζε τη μουσική του- παίζοντας για τα προς το ζην rythm and blues σε νυχτερινά κλαμπ.



Ως ένα από τα 12 παιδιά της οικογένειας, ο ίδιος είχε πει πως ξεκίνησε να τραγουδά για να ξεχωρίζει από τα αδέρφια του: «Έκανα ό,τι έκανα γιατί ήθελα προσοχή. Όταν άρχισα να χτυπάω τα πλήκτρα του πιάνου και να ουρλιάζω και να τραγουδάω, πήρα την προσοχή που ήθελα».

Όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Τζέρι Λι Λιούις και άλλοι διαχρονικοί, και ο Λιτλ Ρίτσαρντ έπαιξε σε πρώιμες ροκ εν ρολ ταινίες - όπως τις Don't Knock the Rock (1956) και The Girl Can't Help It (1957).

Έλβις Πρίσλεϊ, Τζέιμς Μράουν, Τζίμι Χέντριξ, Ότις Ρέντινγκ, Τίνα Τέρνερ, Μπομπ Ντίλαν, Μπιτλς μεταξύ των πολλών καλλιτεχνών τους οποίους καθόρισε το στιλ του Πένιμαν.

Τόσο η εμφάνιση όσο και ο ήχος του Τζίμι Χέντριξ είχε επιρροές από τον Λιτς Ρίτσαρντ: «Θέλω να κάνω με την κιθάρα μου αυτό που Λιτλ Ρίτσαρντ έκανε με τη φωνή του» είχε πει το 1966.

Ο Μπομπ Ντίλαν άρχισε να παίζει κομμάτια του Πένιμαν με τους Golden Chords, τη ροκ εντ ρολ μπάντα του στο γυμνάσιο.

«Μπορώ να κάνω τη φωνή του Λιτλ Ρίτσαρντ που είναι άγρια, τραχειά, δυνατή. Είναι σαν μια εμπειρία εκτός σώματος. Πρέπει να αφήσεις στην άκρη της ευαισθησίες σου και να βγεις από το σώμα σου για να τραγουδήσεις έτσι» είχε πει ο Πολ Μακάρντεϊ.

«Άκουσα τον Λιτλ Ρίτσαρντ και τον Τζέρι Λι Λιούις και αυτό ήταν. Δεν ήθελα να είμαι τίποτα άλλο» είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του στο Rolling Stone ο Έλτον Τζον.



Παρότι ανοιχτά ομοφυλόφιλος, ο Πένιμαν είχε επίσης σχέσεις και με γυναίκες. Παντρεύτηκε την Ernestine Harvin, σχέση που κατέληξε σε διαζύγιο και αργότερα υιοθέτησε ένα αγόρι.

«Ο πατέρας μου ήθελε επτά αγόρια, αλλά του το χάλασα γιατί ήμουν γκέι» είχε πει αργότερα ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Rolling Stone/BBC