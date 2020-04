Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι αστειεύτηκε πρόσφατα πως αν επρόκειτο να τον υποδυθεί κάποιος ηθοποιός στο Saturday Night Live, θα ήθελε να είναι ο Μπραντ Πιτ. Και χθες η ευχή του πραγματοποιήθηκε.

Το δεύτερο -εκτός πλατό λόγω κορωνοϊού- επεισόδιο του Saturday Night Live ξεκίνησε με τον Μπραντ Πιτ, που εμφανίστηκε ως Δρ. Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ και μέλος της task force του Λευκού Οίκου για την πανδημία.

«Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες στην Αμερική που μου έχουν στείλει υποστηρικτικά, γεμάτα έμπνευση και μερικές φορές γλαφυρά e-mails», είπε ο Πιτ ως Φάουτσι, προσθέτοντας στη συνέχεια πως υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση για τον κορωνοϊό και πως «ναι, ο πρόεδρος [Τραμπ] πήρε θάρρος με μερικές οδηγίες».

Dr. Anthony Fauci jokingly says "Brad Pitt, of course" should play him on "Saturday Night Live." pic.twitter.com/WFN45F83mW