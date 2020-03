Ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Μάικλ Σόρκιν με μεγάλο συγγραφικό, ερευνητικό και κριτικό έργο, έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών μετά από επιπλοκές που προκάλεσε ο κορωνοϊός.

Ο Σόρκιν ήταν υπεύθυνος τον σύγχρονο περιβαλλοντολογικό σχεδιασμό της Νέας Υόρκης, υπεύθυνος για το πρόγραμμα Steady State που προσέβλεπε στη δημιουργία χώρων πρασίνου σε όλη την πόλη. Στο ευρύ κοινό ήταν γνωστός για τη στήλη αρχιτεκτονικής που διατηρούσε στην Village Voice από τη δεκαετία του 80 ενώ είχε τιμηθεί με το βραβείο Desing Mind για τη μεγάλη συμβολή του στη μελέτη της αρχιτεκτονικής, του δημόσιου χώρου και της Δημοκρατίας. Τα πρόσφατα άρθρα του στο Nation είχαν ανοίξει έναν μεγάλο δημόσιο διάλογο για το μέλλον της αρχιτεκτονικής- όπως και τα είκοσι βιβλία που έχει εκδώσει μέχρι στιγμής με ανάλογο αντικείμενο.



Ο Σόρκιν ήταν επίσης πρόεδρος του Ινστιτούτου Αστικού Σχεδιασμού (Institute for Urban Design) και αντι-πρόεδρος του Φόρουμ για τον Αστικό Σχεδιασμό της Νέας Υόρκης (Urban Design Forum. Είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Χάρβαρντ και το MIT και είχε διδάξει σε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Yale, Harvard, Columbia και Cornell).

Ανακοινώνοντας τα δυσάρεστα νέα ο πρύτανης του The Bernard and Anne Spitzer School of Architecture στο City College της Νέας Υόρκης, όπου δίδασκε τελευταία ο Σόρκιν ως υπεύθυνος για το μεταπτυχιακό τμήμα, έγραψε σε σχετική ανακοίνωσή του: "Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε νωρίς σήμερα τον θάνατο ενός από τα πιο εξαίρετα και διακεκριμένα μέλη της κοινότητας μας από επιπλοκές που προκάλεσε ο ιός Covid-19. Όλο το τμήμα, το προσωπικό και οι φοιτητές αποδίδουν από κοινού ένα μεγάλο φόρο τιμής σε μια από τις πλέον προβεβλημένες και αναγνωρισμένες προσωπικότητες της σχολής για την αμέριστη συνεισφορά του στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη δημόσια σφαίρα. Θα λείψει πολύ από όλη την κοινότητα του City College της Νέας Υόρκης".