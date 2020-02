Ο Κάνιε Γουέστ με την Κιμ Καρντάσιαν γιόρτασαν τον Άγιο Βαλεντίνο με ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο στο Κάβο σαν Λούκας του Μεξικού.

Σε Instagram Story της, η 39χρονη σταρ αποκάλυψε πως ο διάσημος ράπερ τής είχε ετοιμάσει ένα «ταξίδι-έκπληξη» με αφορμή την γιορτή των ερωτευμένων, και δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την διαμονή τους στο πολυτελές θέρετρο.

«Ένα μικρό κομμάτι παραδείσου για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου», σχολίασε η Κιμ Καρντάσιαν σε μια φωτογραφία που έδειχνε την εντυπωσιακή θέα. Στην φωτογραφία φαίνεται επίσης ο 42χρονςο σύζυγός της να ατενίζει το ηλιοβασίλεμα στον ωκεανό, ενώ εκείνη βρίσκεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι.

Σε ένα δεύτερο Instagram Story, δημοσίευσε ένα βίντεο από την πισίνα που καταλήγει στον ωκεανό.

Να σημειωθεί πως αυτήν δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάνιε Γουέστ αποφασίζει να της κάνει έκπληξη για τον άγιο Βαλεντίνο, αφού πέρυσι είχε προσλάβει τον διάσημο σαξοφωνίστα Kenny G για παίξει μουσική μόνο για τους δυο τους. Και τότε η 39χρονη σταρ είχε δημοσιεύσει επίσης μερικά Instagram Story από τον Kenny G να παίζει στην μέση ενός δωματίου, γεμάτο με λευκά, ροζ και κόκκινα τριαντάφυλλα.

NO BIG DEAL KENNY G IN MY LIVING ROOM!!! Happy Valentines Day 💋💋💋 pic.twitter.com/A1GD0UlEwu