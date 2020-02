Ο πέμπτος γάμος για την Πάμελα Άντερσον αποδείχθηκε εξπρές, καθώς η ηθοποιός ανακοίνωσε πως χώρισε με τον Τζον Πίτερς τον οποίο παντρεύτηκε πριν από 12 μόλις ημέρες στο Μαλιμπού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Hollywood Reporter, η Πάμελα Άντερσον χώρισε με τον παραγωγό του Χόλιγουντ, αν και τυπικά τα έγγραφα που νομιμοποιούν το γάμο δεν είχαν ολοκληρωθεί γραφειοκρατικά.

Η 52χρονη σήμερα Πάμελα Άντερσον, λέει ότι το ζευγάρι δεν είχε ακόμη καταθέσει τη νομική τεκμηρίωση για τα πιστοποιητικό γάμου μετά την τελετή στις 20 Ιανουαρίου. «Θα ήμασταν πολύ ευγνώμονες για την υποστήριξή σας καθώς παίρνουμε λίγο χρόνο για να επαναξιολογήσουμε αυτό που θέλουμε από τη ζωή και ο ένας από το άλλο. Η ζωή είναι ένα ταξίδι και η αγάπη είναι μια διαδικασία. Έχοντας κατά νου αυτήν την παγκόσμια αλήθεια, αναβάλουμε την επισημοποίηση του πιστοποιητικού γάμου μας. Σας ευχαριστούμε για το σεβασμό του ιδιωτικού μας απορρήτου».

Ο Πίτερς δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ο χωρισμός του ζευγαριού ήταν αιφνίδιος και έρχεται με την Άντερσον να εμφανίζεται σε πτήση για τον Καναδά. Αν και ο καθένας είχε παντρευτεί τέσσερις φορές πριν, η ένωση φαινόταν υποσχόμενη, δεδομένου ότι Άντερσον και Πίτερς υπήρξαν ξανά ζευγάρι πριν από 30 χρόνια και είχαν επανασυνδεθεί τους τελευταίους μήνες.

Λίγο αφότου η είδηση έγινε γνωστή, στον λογαριασμό της Πάμελα Άντερσον στο Twitter δημοσιεύθηκε μια δήλωση, που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για πλατωνική αγάπη και ένα συναίσθημα που μπορεί απλά να χρειάζεσαι μια δεδομένη στιγμή.

“Love

can be all-encompassing

but love can also be

singular,

platonic,

or just what you need at that moment. Love can be extraordinary,

and all you wish

upon a shooting star,

but love can also be that remedy

that works

to help heal wounds

or scars” pic.twitter.com/JqPzWpAjOX