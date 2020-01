Η γυναίκα που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Τζένιφερ Λόπεζ στο «Hustlers» κάνει μήνυση στους παραγωγούς της ταινίας για 40 εκατ. δολάρια.

Στη μηνυτήρια αναφορά, η Σαμάνθα Μπάρμπας κατηγορεί τις εταιρίες παραγωγής, ανάμεσά τους την STX Films και την Nuyorican Productions της Λόπεζ πως χρησιμοποίησαν την εικόνα της και την δυσφήμισαν. Σε απάντηση η STX είπε πως «θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να λέμε αληθινές ιστορίες, βασισμένες σε γεγονότα και δημόσιες καταγραφές».

Το «Hustlers» αφηγείται την ιστορία της Σαμάνθα Μπάρμπας και άλλων γυναικών που νάρκωναν και εξαπατούσαν πλούσιους άντρες σε κλαμπ στριπτίζ. Η Μπάρμπας φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος όλων και καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για συνωμοσία, επίθεση και κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού όταν ήρθε στο φως η υπόθεση.

Η ταινία βασίστηκε σε ένα άρθρο του New York Magazine από το 2015 σχετικά με την σπείρα, αλλά η Μπάρμπας λέει πως αρνήθηκε να πουλήσει τα δικαιώματά της στους παραγωγούς, σημειώνοντας πως της πρόσφεραν «ψίχουλα».

Η Μπάρμπας δημοσίευσε στο Twitter της ένα σκρίνσοτ από σχετικό άρθρο του TMZ σχετικά με την μήνυση, σχολιάζοντας «είναι αλήθεια».

Yes it’s true stayed tune for al my television interviews.