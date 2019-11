Η Πάμελα Άντερσον έγραψε επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εκ μέρος της ΡΕΤΑ, καλώντας τον να σερβίρει μόνο vegan φαγητό σε όλες τις κυβερνητικές συναντήσεις και εκδηλώσεις.

Στην επιστολή της, η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια για το περιβάλλον ζήτησε από τον Ινδό πρωθυπουργό να σταματήσει να σερβίρει κρέας και γαλακτοκομικά σε κυβερνητικές εκδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως μια αποκλειστικά vegan τακτική θα μπορούσε να βοηθήσει στο ατμοσφαιρικό πρόβλημα της χώρας, χρησιμεύοντας κατά της κλιματικής αλλαγής.

Όπως εξηγεί η ίδια, η εκτροφή ζώων για το κρέας, τα αβγά τους και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ευθύνεται για σχεδόν το 1/5 όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ανθρώπινο χέρι.

Εκφράζοντας την ανησυχία της για την κλιματική αλλαγή, η Πάμελα Άντερσον γράφει: «Η καρδιά μου είναι με όσους βλάπτονται από την τεράστια μόλυνση του αέρα στο Δελχί. Ανησυχώ για τους κατοίκους αλλά και τα ζώα που δεν μπορούν να φορέσουν μάσκες προσώπου ή να μείνει μέσα».

Στη συνέχεια επαινεί την ινδική κουζίνα «που έκανε τη χώρα το ευκολότερο σημείο στον πλανήτη για να γίνεις vegan». «Θυμάμαι ακόμη το όμορφο χρώμα του ρυζιού σαφράν και το μεθυστικό άρωμα του veggie μπιργιάνι. Τα φαγητά της Ινδίας είναι τόσο φανταστικά και με τόση ποικιλία, που [η χώρα] είναι το ευκολότερο μέρος στη Γη για να είσαι vegan», λέει η ηθοποιός.

