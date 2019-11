Πέθανε σε ηλικία 59 ετών, ο γνωστός Βρετανός τηλεοπτικός σεφ Γκάρι Ρόουντς.



Ο διάσημος σεφ, γνωστός για το πάθος του για τη Βρετανική κουζίνα, πέθανε την Τρίτη «έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο Jennie» ανέφερε δήλωση της οικογένειας. «Η οικογένεια Ρόουντς, ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη το θάνατο του αγαπημένου συζύγου, πατέρα κι αδερφού Γκάρι Ρόουντς» ανάφερε η δήλωση προσθέτοντας ότι «η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους για την υποστήριξή τους και ζητά τον σεβασμό σε αυτή την ιδιαίτερη ιδιωτική στιγμή».



Ο γνωστός σεφ γεννημένος στο Λονδίνο το 1960, μεγάλωσε στο Κεντ. Η πρώτη του επαγγελματική δουλειά ήταν στο Hilton στο Άμστερνταμ όπου ξεκίνησε να πειραματίζεται με την nouvelle cuisine. Άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο το 1997 και τιμήθηκε με το παράσημο OBE της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 2006. Η τηλεοπτική του δουλειά περιλαμβάνει εμφανίσεις σε γνωστά σόου όπως το MasterChef και το Hell's Kitchen ενώ είχε και την δική του σειρά «Rhodes Around Britain».



Ο Ρόουντς πέθανε στο Ντουμπάι όπου διατηρούσε δύο εστιατόρια. Ο εκπρόσωπος τύπου των εστιατορίων ανέφερε ότι ο διάσημος σεφ «δούλευε μέχρι και την ημέρα που πέθανε». Σύμφωνα με τηλεοπτική εταιρία, ο Ρόουντς μεταφέρθηκε «άρρωστος στο σπίτι του, ξαφνικά» κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.



Διάσημοι συνάδελφοί του όπως ο Τζέιμι Όλιβερ και ο Γκρόντον Ράμσεϊ εξέφρασαν τα θλίψη και τα συλλυπητήριά τους για το θλιβερό γεγονός.



«Χάσαμε έναν εκπληκτικό σεφ σήμερα, τον Γκάρι Ρόουντς. Ήταν ο σεφ που έβαλε την βρετανική κουζίνα πάνω στον χάρτη. Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγο και τα παιδιά του» ανέφερε o Γκόρντον Ράμσεϊ.

We lost a fantastic chef today in Gary Rhodes. He was a chef who put British Cuisine on the map. Sending all the love and prayers to your wife and kids. You’ll be missed Gx pic.twitter.com/RRWlWhjup8