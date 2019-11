Η Καμίλα Καμπέλο αποκάλυψε πως έκλεψε ένα μολύβι από το Παλάτι όταν συνάντησε τους πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον και το Κένσινγκτον απάντησε.

Η 22χρονη τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή από την επιτυχία της «Havana» επισκέφτηκε πρόσφατα το Παλάτι με αφορμή την τιμητική εκδήλωση για τους φετινούς Teen Hero Awards, όπου πέρασε λίγο χρόνο με το βασιλικό ζεύγος.

Ενώ βρισκόταν στο Παλάτι, η Καμίλα αποκάλυψε πως ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γκρεγκ Τζέιμς του BBC την προκάλεσε να κλέψει κάτι από εκεί, ως ενθύμιο για την επίσκεψή της και η ίδια δεν κατάφερε να αντισταθεί.

«Ήμασταν έτοιμη να συναντήσουμε τον Ουίλιαμ και την Κέιτ, και λέω "Κλέψε κάτι". Είπα, "Κλέψε αυτό το μολύβι"», αφηγήθηκε ο Τζέιμς. «Και εγώ απάντησα, "Με προκαλείς;". Οπότε το έκανα», σχολίασε με την σειρά της η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή του.

Ωστόσο όπως λέει η Καμίλα, μόλις ολοκλήρωσε την «κλοπή», ο Τζέιμς αποκάλυψε τι έκανε. «Και μετά εσύ, σε έναν από τους ανθρώπους του παλατιού, με μαρτύρησες και έλεγες, "Έκλεψε ένα μολύβι". Και εγώ λέω, "Θεέ μου. Το έβαλα στην τσάντα της μαμάς μου, η μαμά μου φώναζε, "πρέπει να το επιστρέψουμε!" και εγώ της απάντησα, "Όχι, με προκάλεσε, έπρεπε να πάρω το μολύβι!», συνέχισε η τραγουδίστρια. «Οπότε το έχω ακόμη. Συγγνώμη Ουίλιαμ, συγγνώμη Κέιτ. Ειλικρινά δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες βράδυ. Έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου», πρόσθεσε.

"I am sorry William and I am sorry Kate" 😂 @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace 👀 pic.twitter.com/aKArMdD04H