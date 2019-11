Το μοντέλο και ηθοποιός Godfrey Gao με καταγωγή από Ταϊβάν και Καναδά πέθανε ενώ έκανε γυρίσματα για τηλεοπτικό σόου στην Κίνα.

Ο 35χρονος συμμετείχε στο Chase Me, ένα τηλεοπτικό ριάλιτι όπου ομάδες διαγωνίζονται σε αγώνες. Οι παραγωγοί του σόου είπαν πως ο νεαρός άντρας έπεσε και έχασε τις αισθήσεις του, ενώ έτρεχε μαζί με μια ομάδα και πέθανε στο νοσοκομείο.

Το 2011, ο Godfrey Gao ήταν το πρώτο μοντέλο από την Ασία που υπέγραψε συμβόλαιο για διαφημιστική καμπάνια του διάσημου οίκου πολυτελών ειδών Louis Vuitton. Ο 35χρονος άφησε επίσης το σημάδι του Χόλιγουντ, έχοντας εμφανιστεί στο «The Mortal Instruments: City of Bones», ταινία δράσης βασισμένη σε δημοφιλή σειρά μυθιστορημάτων. Επίσης έγινε διάσημος στην Κίνα όταν πρωταγωνίστησε στην γνωστή δραματική σειρά «Remembering Lichuan».

Θαυμαστές του κατέκλυσαν τα social media με μηνύματα, εκφράζοντας την θλίψη τους για τον χαμό του, ενώ ο Αυστραλός ηθοποιός Remy Hii, που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Spider-Man: Far From Home», δήλωσε πως η καλλιτεχνική κοινότητα της Κίνας «δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια χωρίς αυτόν».

I can’t believe you’re gone. The most down to earth and genuine man. I’ve followed you for years and loved your work. You’ve always held a special place in my heart...Rest in paradise #GodfreyGao https://t.co/ohXyA8qTa3

I am beyond devastated to hear about the death of Godfrey Gao. This is a loss to us as a community as asian artists and it’s fair to say it will never be the same without him. https://t.co/h1TcYheJJl