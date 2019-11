Πέθανε ο διάσημος αστρολόγος Γουόλτερ Μερκάδο, που οι καθημερινές του εμφανίσεις την τηλεόραση διασκέδαζαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλη τη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ, για σχεδόν 15 χρόνια.

Ο Γουόλτερ Μερκάδο πέθανε σε ηλικία περίπου 87 ετών από νεφρική ανεπάρκεια, έχοντας δίπλα του συγγενείς και φίλους. Η ακριβής ημερομηνία γέννησής του παραμένει ωστόσο ασαφής. Ο ίδιος άλλωστε είχε πει κάποτε σχετικά σε συνέντευξή του πως είναι «χωρίς ηλικία».

Έγινε διάσημος λέγοντας τα ζώδια καθημερινά στην ισπανική εκπομπή Primer Impacto, αλλά ο τρόπος ομιλίας του και οι κινήσεις του, ήταν αυτά που τον έκαναν να ξεχωρίσει, καθώς τόνιζε το γράμμα «ρ». Σε συνδυασμό με τις εκκεντρικές εμφανίσεις του, καθώς επέλεγε να φοράει από πολύχρωμες μπέρτες μέχρι τεράστια διαμαντένια δαχτυλίδια, ο Γουόλτερ Μερκάδο κατάφερε να αποκτήσει εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές που παρακολουθούσαν καθημερινά τις προβλέψεις του για τα ζώδια.

Ο Γουόλτερ Μερκάδο, που ήταν πρώην ηθοποιός και χορευτής, μετρούσε περίπου 120 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε μέρα για χρόνια και έκλεινε πάντα τις προβλέψεις του με την φράση: «Ο Θεός να σας ευλογεί όλους σήμερα, αύριο και πάντα κι ελπίζω να πάρετε από εμένα ειρήνη». Αμέσως μετά, έστελνε ένα τηλεοπτικό φιλί στο κοινό του, λέγοντας: «Πάνω από όλα, πολλή πολλή αγάπη».

Αν και ο ίδιος δεν αναφέρθηκε ποτέ ανοιχτά στην σεξουαλικότητά του, θεωρείτο είδωλο για την γκέι κοινότητα ως κάποιος που τόλμησε να προκαλέσει την συντηρητική τηλεοπτική κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής.

a legend across generations and always the brightest sequin on life's glittering cape. hasta la próxima, walter mercado. pic.twitter.com/pvUuoVsOyI — ɥɔuʎq pıʌɐp (@soalexgoes) November 3, 2019

Damn, reading about the death of Walter Mercado really hurts. I can remember my mom glued to the TV, making me be quiet so she could hear our horoscope. Then as I got older I would be the one glued waiting for him to dramatically say, “Pisces!” RIP to a Hispanic legend. pic.twitter.com/fLNLNeGvKl — Will Manso (@WillManso) November 3, 2019

What a somber day for Latinx around the country. We lost our astrology king. If it wasn’t for Walter Mercado, countless of us wouldn’t even know about our moon, or our rising sign. Walter opened up the world of the stars to us. Rest in power king, con mucho mucho amor 🥺✨ pic.twitter.com/h4D6AWwA8V — Azucena Rasilla (@ChroniclesOfAzu) November 3, 2019





There wasn’t a Latino household that didn’t pay more attention to Walter Mercado & his astrology report over the actual news or weather forecast. A light that always reminded us to live our lives con mucho, mucho amor and that’s how he forever will remain in our hearts.🔮✨ pic.twitter.com/rH5aeDC2nI — Ayydé™ (@idayallday) November 3, 2019

«Είναι μια κουλτούρα που κυριαρχείται από σεξισμό και ομοφοβία εδώ και καιρό. Για κάποιον που έπαιξε τόσο τολμηρά με το φύλο και την σεξουαλικότητα και πάντα παρέμενε κάτι σαν μυστήριο, υπήρξε πάντα πολύ γενναίος», είπε ο Άλεξ Φουμέρο, κινηματογραφιστής από το Λος Άντζελες που πέρασε δυο χρόνια γυρίζοντας ντοκιμαντέρ πάνω του. Όπως εξηγεί, ο Γουόλτερ Μερκάδο ήταν μεγάλος βιβλιόφιλος. «Μπορεί να σου μιλήσει για την Άννα Καρένινα, είναι πολύ διανοούμενος από αυτήν την έννοια και ταυτόχρονα ο πιο αξιαγάπητος άνθρωπος. Πάντα νιώθεις καλά όταν είσαι δίπλα του», είχε πει ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο Γουόλτερ Μερκάδο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε συνέντευξή του είχε πει σχετικά με την σεξουαλικότητά του: «Ο κόσμος θέλει να ξέρει αν ο Γουόλτερ είναι ομοφυλόφιλος, metrosexual, bisexual, δεν με νοιάζει. Είμαι αυτό που είμαι, τέλος».

Με πληροφορίες από New York Times και BBC