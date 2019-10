Ο δημιουργό του «Sex and the City», Ντάρεν Σταρ, αποκάλυψε το μοναδικό πράγμα που θα άλλαζε στην τηλεοπτική σειρά αν γύριζε πίσω τον χρόνο και έχει να κάνει με την διαφορετικότητα.

Το «Sex and the City», που έκανε πρεμιέρα το 1998, έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο διαμάχης και έντονης κριτικής από το τηλεοπτικό κοινό, ανάμεσά τους και την πρωταγωνίστρια Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, επειδή δεν είχε πολλά άτομα διαφορετικού χρώματος, κάτι αρκετά παράδοξο εφόσον διαδραματιζόταν στην πολυπολιτισμική Νέα Υόρκη.

It occurs to me that Napoleon Dynamite, a film set in rural Idaho, may have had more racial diversity in it than Sex and the City, a movie set in NYC.