Ο Ράιαν Ρέινολντς δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία με την Μπλέικ Λάιβλι, στην οποία για πρώτη φορά φαίνεται το νεογέννητο μωρό τους, το τρίτο παιδί του διάσημου ζευγαριού.

Στην φωτογραφία φαίνεται ο Ράιαν Ρέινολντς κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο, φορώντας έναν μάρσιπο, ενώ την ίδια στιγμή χαϊδεύει τρυφερά το κεφάλι της συζύγου του.

Το ζευγάρι, που δεν μοιράζεται σχεδόν ποτέ φωτογραφίες των παιδιών τους και σπανίως μιλούν δημοσίως γι' αυτά, δεν έχει αποκαλύψει καν το φύλο του τρίτου μωρού, αλλά οι θαυμαστές τους πιθανολογούν πως πρόκειται για κορίτσι. Ίσως γι' αυτό ο Ράιαν Ρέινολντς επέλεξε στη φωτογραφία να καλύψει το πρόσωπο του παιδιού με ένα smiley face.

