Κακή αποδείχθηκε η ιδέα ενός πανεπιστημίου στο Κάνσας να καλέσουν τον Snoop Dog για συναυλία.

Το Πανεπιστήμιο του Κάνσας δεν είχε μεριμνήσει ώστε ο Snoop Dogg να κάνει μια εμφάνιση κατάλληλη για την περίσταση, με αποτέλεσμα ο ράπερ να εμφανιστεί πλαισιωμένος από χορεύτριες σε στύλους και να ραίνει με ψεύτικα χαρτονομίσματα το κοινό. Πολλοί βρήκαν το θέαμα εντελώς ακατάλληλο, ειδικά καθώς ανάμεσα στους θεατές ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά ενώ στα social media κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο με το αμφιλεγόμενο live.

oh snoop dog was at allen fieldhouse you say? pic.twitter.com/AzO10CPkPP