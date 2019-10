Η ποπ σταρ Sia αποκάλυψε ότι πάσχει από μια νευρολογική ασθένεια που την κάνει να ζει με χρόνιους πόνους.

Σε ένα tweet, η τραγουδίστρια είπε ότι πάσχει από σύνδρομο Ehlers-Danlos (EDS), μια σπάνια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει πόνο στις αρθρώσεις και ακραία κόπωση.

Η Sia 43 ετών, είναι γνωστή εκτός από τη μουσική της και για τις δημόσιες εμφανίσεις της καθώς κρύβει το πρόσωπό της με περούκες και καλύμματα κεφαλής. Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως η Adele, η Rihanna και η Beyonce.

«Ήθελα απλώς να πω σε όσους από εσάς πάσχουν από πόνο, φυσικό ή συναισθηματικό, πως σας αγαπώ. Συνεχίστε», είπε η Sia την Παρασκευή. «Ο πόνος αποθαρρύνει, αλλά δεν είστε μόνοι».

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.