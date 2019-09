Η πριγκίπισσα Βεατρίκη αρραβωνιάστηκε τον εκατομμυριούχο Edoardo Mapelli Mozzi, ανακοίνωσαν οι γονείς της.

Η 31χρονη κόρη του πρίγκιπα Αντρέα και της Δούκισσας του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, αρραβωνιάστηκε τον 34χρονο μεγιστάνα των ακινήτων στην Ιταλία νωρίτερα μες στον μήνα.

Η Βεατρίκη, που είναι ένατη στην σειρά διαδοχής για τον θρόνο, θα παντρευτεί τον επόμενο χρόνο.

«Είμαστε και οι δυο τόσο ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε μαζί αυτήν την περιπέτεια στη ζωή μας και ανυπομονούμε να παντρευτούμε. Μοιραζόμαστε τόσα πολλά κοινά ενδιαφέροντα και αξίες και γνωρίζουμε πως αυτό θα μας φανεί χρήσιμο στα χρόνια μπροστά μας, γεμάτα αγάπη και ευτυχία», δήλωσε το ζευγάρι σε κοινή τους ανακοίνωση.

Η αδερφή της Ευγενία, δημοσίευσε φωτογραφίες του ζευγαριού για να τους συγχαρεί για τον αρραβώνα.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Γιορκ δήλωσαν για τον αρραβώνα: «Είμαστε κατενθουσιασμένοι που η Βεατρίκη με τον Edoardo αρραβωνιάστηκαν, έχοντας παρακολουθήσει με υπερηφάνεια την σχέση τους να εξελίσσεται. Είμαστε δυο τυχεροί γονείς μιας υπέροχης κόρης που βρήκε την αγάπη και την συντροφικότητα σε έναν απολύτως αφοσιωμένο φίλο και πιστό νεαρό. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα για μια υπέροχη κοινή ζωή».

Η μητέρα της Βεατρίκης δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες του ζευγαριού στα social media. «Ξέρω τι νιώθει μια μητέρα οπότε κλαίω από χαρά. Είμαι τόσο περήφανη για τα νέα. Είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι έχοντας δυο τόσο υπέροχους γαμπρούς», ανέφερε στο μήνυμά της.

Οι γονείς του Edoardo δήλωσαν επίσης ενθουσιασμένοι με τον αρραβώνα. «Η οικογένειά μας γνωρίζει την Βεατρίκη σχεδόν σε όλη τη ζωή μας. Είναι πλασμένοι ο ένας για τον άλλον και μοιράζονται έναν απίστευτα δυνατό δεσμό και ο γάμος τους θα κάνει ακόμη πιο όμορφη μια ήδη υπέροχη σχέση».

I know what a mother feels so I have tears of joy. I am so proud of this sensational news. Andrew and I are just the luckiest people ever to have two great sons in law pic.twitter.com/WIhe9eamrF