Με ένα μήνυμα στο Twitter απάντησε ο Άστον Κούτσερ στις σοκαριστικές αποκαλύψεις τις Ντέμι Μουρ για την σχέση τους αλλά και την τότε εγκυμοσύνη της που οδήγησε σε αποβολή.

Χωρίς να αναφερθεί στο όνομα της Ντέμι Μουρ, ο 41χρονος ηθοποιός κάλεσε χθες τους θαυμαστές τους «να του στείλουν μήνυμα για την αλήθεια», σημειώνοντας πως αντιστάθηκε στο να δημοσιεύσει ένα «σαρκαστικό μήνυμα» επειδή σκέφτηκε την οικογένειά του - την σύζυγό του Μίλα Κούνις και τα παιδιά τους, Γουάιατ και Ντιμίτρι, τεσσάρων και δυο ετών αντίστοιχα.

«Ήμουν έτοιμος να πατήσω το κουμπί σε ένα πολύ σαρκαστικό μήνυμα. Μετά είδα τον γιο μου, την κόρη μου και την γυναίκα μου και το διέγραψα», έγραψε στο Twitter ο Άστον Κούτσερ και ενθάρρυνε τους followers του να επικοινωνήσουν μαζί του, σημειώνοντας έναν τηλεφωνικό αριθμό. «Για την αλήθεια, στείλτε μου μήνυμα», έγραψε. Το μήνυμα στον συγκεκριμένο αριθμό δίνει μια αυτοματοποιημένη απάντηση, που καλωσορίζει τους φανς στην «κοινότητά» του.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️ — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

For truth text me. +1 (319) 519-0576 — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019





Η απάντηση του Άστον Κούτσερ έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Inside Out» με τα απομνημονεύματα της Ντέμι Μουρ, όπου μεταξύ άλλων αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για τον γάμο της με τον ηθοποιό και το διαζύγιο το 2013, λέγοντας μεταξύ άλλων πως έκανα τρίο ενώ τον κατηγορεί επίσης ότι την απάτησε δυο φορές.

Η Ντέμι Μουρ λέει επίσης πως «έσπασε» την 20ετή αποχή της από το αλκόολ όταν ο Άστον Κούτσερ τής είπε πως «ο αλκοολισμός δεν είναι αλήθεια». Επίσης υποστηρίζει πως ο Κούτσερ την απάτησε δυο φορές αφού πρώτα την πίεζε για να κάνουν τρίο ενώ αποκαλύπτει και πως είχε μια κρίση σχεδόν θανατηφόρα, από υπερβολική δόση, μετά τον χωρισμό τους το 2012.

Σε συνέντευξή της στην Έλεν Ντε Τζένερις, η Ντέμι Μουρ εξήγησε πως είχε προειδοποιήσει τον Άστον Κούτσερ για την έκδοση του βιβλίου καθώς σε αυτό περιγράφει πώς έμεινε έγκυος -ήταν κορίτσι και σκόπευαν να την ονομάσουν Τσάπλιν Ρέι- αλλά σε έξι μήνες είχε αποβολή, κάτι που την οδήγησε σε εκτεταμένη χρήση ουσιών.

Demi Moore hasn’t been here for almost a decade. What she had to say was honest, heartfelt, and very personal. @justdemi pic.twitter.com/vlfwM2cRyx — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 24, 2019





Χθες, η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή Good Morning America, όπου για πρώτη φορά έδωσε στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία από το 2003 όταν ήταν έγκυος από τον Κούτσερ.

Όπως εξήγησε οι δυο τους προσπάθησαν ξανά να κάνουν παιδί μέσω εξωσωματικής αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αναφερόμενη στη σχέση τους, η 56χρονη ηθοποιός παραδέχθηκε πως είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της επειδή προσπαθούσε να δημιουργήσει καινούργια με τον Κούτσερ.

.@GMA EXCLUSIVE: “I can’t even really bring fully to words how lost, empty, desperate, confused. I really lost sight of everything that was in front of me.” @justdemi reflects on her Hollywood marriages and devastating miscarriage with @dianesawyer. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/W16K3GMuu2 — Good Morning America (@GMA) September 24, 2019





Η Ντέμι Μουρ ήταν παντρεμένη με τον Άστον Κούτσερ, τον οποίο περνά 15 χρόνια, από το 2005 μέχρι το 2013, έχοντας πάρει διαζύγιο από τον Μπρους Γουίλις το 2000. Ο Κούτσερ παντρεύτηκε την Μίλα Κούνις το 2015 και μαζί έχουν δυο παιδιά.