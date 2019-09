Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο Κριστιάνο Ρονάλντο βλέποντας ένα βίντεο με φωτογραφίες του πατέρα του, που έχει πεθάνει.

Η συγκίνηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή προκλήθηκε από ένα βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής στην εκπομπή «Good Morning Britain» και στον Πις Μόργκαν.

Το βίντεο έδειχνε τον Jose Dinis Aveiro, που στην ζωή του υπήρξε αλκοολικός και πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια σε ηλικία 52 ετών, να μιλάει για τον Ρονάλντο.

«Ποτέ δεν είχα δει το βίντεο. Απίστευτο», σχολίασε ο διάσημος ποδοσφαιριστής. «Πίστευα πως η συνέντευξη θα ήταν αστεία, αλλά δεν περίμενα να κλάψω. Δεν είχα δει ποτέ αυτές τις εικόνες. Δεν ξέρω πού τις βρήκατε, πρέπει να τις δείξω στην οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Ωστόσο όπως εξήγησε, δεν γνώριζε καλά τον πατέρα του. «Δεν τον ξέρω 100%. Ήταν ένας αλκοολικός. Ποτέ δεν είχα μιλήσει μαζί του, σε μια κανονική συζήτηση. Ήταν δύσκολο», είπε ο Ρονάλντο, που ήταν 20 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του.

Αυτό που το στενοχωρεί περισσότερο, είναι που ο πατέρας του δεν ζει για να δει τα επιτεύγματά του. «Με λυπεί που δεν βλέπει ότι είμαι ο πρώτος. Κατακτώ τρόπαια και δεν είναι εκεί. Δεν είδε ποτέ πόσο σπουδαίος έγινα. Με βλέπει η οικογένειά μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ο μεγάλος μου γιος καταλαβαίνει. Αλλά ο πατέρας μου δεν πρόλαβε τίποτα, πέθανε νέος», λέει ο 34χρονος.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR