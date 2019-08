Ως πρωταγωνιστής της σειράς-φαινόμενο Game of Thrones, ο Κιτ Χάρινγκτον είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται και τώρα ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στο Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός φαίνεται πως έχει κλείσει μια μεγάλη συμφωνία για το επόμενό του βήμα και οι φανς είναι ενθουσιασμένοι με τα δημοσιεύματα που λένε πως εντάσσεται στην ομάδα της Marvel Cinematic Universe.

Με την Marvel φαίνεται πως θα κάνει την επόμενή του ταινία και οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα υποδυθεί κάποιον σούπερ - ήρωα. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το ρόλο για τον οποίο προορίζεται. Εκτιμάται πως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν περισσότερα γνωστά για την ένταξη του Χάρινγκτον στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel η οποία ανήκει στην Disney. Κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται εκτός από ταινία, να ανακοινωθεί και η συμμετοχή του σε κάποια τηλεοπτική σειρά.

Η Marvel περνά στην τέταρτη φάση της κινηματογραφικά, μετά το Avengers: Endgame το οποίο έριξε αυλαία για πολλούς ήρωες. Νέοι ήρωες θα έρθουν στο προσκήνιο στη φάση αυτή. Το ΤΙΜΕ αναφέρει πως ο Κιτ Χάρινγκτον θα μπορούσε να συμμετάσχει στα φιλμ Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange and the Multiverse of Madness ή στο Thor: Love and Thunder.