Κάθε φορά που η Μέγκαν Μαρκλ κάνει μια δημόσια εμφάνιση, όλοι μετά συζητούν για το στιλ της με ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ να γίνονται θέμα συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και ανάρπαστα στις θαυμάστριές της.

Την Κυριακή η Δούκισσα του Σάσεξ πήγε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Lion King» συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, στρέφοντας πάνω της τα φλας των φωτογράφων, καθώς από τότε που γέννησε πριν μερικούς μήνες κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Η χτεσινή της εμφάνιση δεν ήταν μόνο απαστράπτουσα αλλά και πανάκριβη. Η Μέγκαν Μαρκλ έλαμψε στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα Jason Wu με μανίκια από διαφάνεια, κόστους 2.450 δολαρίων, ένα ζευγάρι από τις αγαπημένες της ψηλοτάκουνες γόβες Aquazzura, τις οποίες επιλέγει πολύ συχνά, και ένα τσαντάκι Gucci Broadway, αξίας 1.680 δολαρίων.

Ωστόσο εκείνο που εντυπωσίασε περισσότερο ήταν τα διαμαντένια σκουλαρίκια της, τα οποία μάλιστα είναι Έλληνα σχεδιαστή. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα αλλά και τον λογαριασμό Meghans Mirror στο Twitter, που ασχολείται με το στιλ της, τα «Oui Oui Diamond & Black Enamel Octagonal Stud Earrings» είναι μια δημιουργία του Nikos Koulis και κοστίζουν 12.204 δολάρια.

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει φορέσει για πρώτη φορά τα σκουλαρίκια στην τελετή Trooping the Colour το 2018, αλλά τότε είχε προτιμήσει την εκδοχή χωρίς το αποσπώμενο μαύρο φινίρισμα.

All the details on Meghan's *yellow* carpet look from #TheLionKing premiere are now #ontheblog! Dress by @JasonWu, earrings Nikos Koulis, clutch @Gucci & heels @Aquazzura https://t.co/Yhk8G2lMx2 pic.twitter.com/pYKq99bylp