Ο τελικός γυναικών του Γουίμπλεντον έχει μεταξύ των θεατών του τις πιο δημοφιλείς Βρετανίδες και δυο μεγάλα αστέρια του τένις στην αρένα. Μέγκαν Μαρκλ και Κέιτ Μίντλετον έφτασαν το μεσημέρι στο γήπεδο για να απολαύσουν τη μάχη της Σερένα Γουίλιαμς με την Ρουμάνα Σιμόνα Χάλεπ.

Η Αμερικανίδα τενίστρια έκανε επίδειξη δύναμης στον ημιτελικό απέναντι στην Τσέχα Μπάρμπορα Στρίτσοβα, την οποία νίκησε 6-1, 6-2 με χαρακτηριστική άνεση, και εξασφάλισε τη συμμετοχή της για 11η φορά στην τελική αναμέτρηση του λονδρέζικου τουρνουά.

Σήμερα είναι αντιμέτωπη με την Σιμόνα Χάλεπ, διεκδικώντας τον 8ο τίτλο της στο Γουίμπλεντον και τον 24ο συνολικά σε γκραν-σλαμ, με τον οποίο θα ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ της Αυστραλής Μάργκαρετ Κορτ. Η στενή της φίλη, Μέγκαν Μαρκλ, δεν θα μπορούσε να λείπει από τον αγώνα αυτό.

Πρώτη ωστόσο στο γήπεδο έφτασε η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, καθώς λόγω βασιλικών υποχρεώσεων είχε συναντήσεις με τις γυναικείες ομάδες. Τα ταμπλόιντ γρήγορα σχολίασαν το στιλ της και εντόπισαν πως το πράσινο φόρεμα της είναι του οίκου D&G, αλλά και πως το είχε φορέσει πάλι το 2016 στον Καναδά, σε μια επίσκεψή της. Κομψή και χαμογελαστή, η Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκε με παράγοντες του τουρνουά λίγο πριν πάρει τη θέση της στα βασιλικά θεωρεία.

A warm welcome to the Duchess of Cambridge on ladies' day...#Wimbledon | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/GleM8z8k3Z