Στιλιστικά, είναι μια χρονιά που η Σελίν Ντιον δείχνει πιο τολμηρή από ποτέ και για ακόμη μια φορά επιλέγει το Παρίσι για να κάνει statement μόδας.

Με ένα εμπριμέ κορμάκι και ένα τζάκετ, η σταρ που περιοδεύει στην Ευρώπη, φωτογραφήθηκε να κυκλοφορεί στη γαλλική πρωτεύουσα που υποφέρει από τον καύσωνα. Η Σελίν Ντιόν επέλεξε να φορέσει ένα total look της εταιρείας Off-White και τα περιοδικά μόδας σχολιάζουν για ακόμη μαι φορά την εμφάνισή της. Τα σχόλια είναι και πάλι μοιρασμένα - όπως έχει γίνει και με τις περασμένες εμφανίσεις της.

Κάποιοι εκθειάζουν τη στιλιστική της τόλμη και άλλοι μιλάνε για υπερβολική προσπάθεια και αμφίβολη αισθητική. Την ίδια ώρα εμφανίζονται ξανά σχόλια που μιλάνε για την πολύ αδύνατη σιλουέτα της. Αλλά, όλα τα παραπάνω, η Σελίν Ντιόν τα έχει αντιμετωπίσει σχεδόν με κάθε της εμφάνιση τους τελευταίους μήνες και έχει απαντήσει. «Αν μου αρέσει, δεν θέλω να το συζητάω. Μην ασχολείστε. Μην τραβάτε φωτογραφίες. Αν σας αρέσει, είμαι εκεί. Αν όχι, αφήστε με ήσυχη», απάντησε πρόσφατα, όταν και πάλι είχε δεχθεί κριτική για το ντύσιμό της «Το ενδιαφέρον για τη μόδα υπήρξε πάντα κομμάτι του εαυτού μου , αλλά ο τρόπος που το δουλεύαμε παλιότερα ήταν ίσως πιο συντηρητικός. Τώρα έχω την ευκαιρία να φορέσω haute couture και πράγματα που με κάνουν να νιώθω όμορφη, δυνατή, ατρόμητη, θηλυκή και ελκυστική, ακόμη και αν το κάνω μόνο για μένα. Δεν μπορείς να ευχαριστείς συνεχώς τους πάντες», πρόσθεσε.

Εκτός από το κορμάκι που σήμερα συζητιέται πολύ, τα τελευταία δύο 24ωρα, η Σελίν Ντιόν έχει φορέσει ένα πολύ ιδιαίτερο ασύμμετρο τζιν με τοπ από ροζ φτερά, μια στενή Chanel φόρμα και μια φούξια τουαλέτα για την επίδειξη του οίκου Miu Miu στο Παρίσι. Η μόνη της δήλωση για όλα αυτά είναι πως αγαπά τη μόδα και δεν τη νοιάζει τι λένε οι άλλοι.

